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- Львов
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На Львовщине мужчина стал "узником" ванной комнаты: курьезная история от ГСЧС
Во Львовской области спасатели освобождали мужчину из ванной комнаты.
На Львовщине мужчина застрял в собственной ванной комнате между душевой кабиной и ванной и не мог выбраться самостоятельно. Освобождать его приезжали спасатели.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел в городе Новый Раздол во Львовской области. Мужчина застрял между душевой кабиной и ванной и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью специнструмента и подручных средств высвободили мужчину и передали медикам. «Узник» ванной комнаты госпитализирован в местную больницу.
Похожий инцидент произошел в Трускавце.
Там жительница квартиры зажала руку между шкафом и кроватью и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специнструмента они предоставили доступ медикам и полицейским, после чего уволили руку женщины. После осмотра врачей, женщина отказалась от госпитализации.
Ранее сообщалось, что в центре Львова неадекватный чиновник бросался на людей.