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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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На Львовщине мужчина стал "узником" ванной комнаты: курьезная история от ГСЧС

Во Львовской области спасатели освобождали мужчину из ванной комнаты.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Во Львовской области мужчина застрял в ванной комнате

На Львовщине мужчина застрял в ванной комнате / © Управление ГСЧС во Львовской области

На Львовщине мужчина застрял в собственной ванной комнате между душевой кабиной и ванной и не мог выбраться самостоятельно. Освобождать его приезжали спасатели.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел в городе Новый Раздол во Львовской области. Мужчина застрял между душевой кабиной и ванной и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью специнструмента и подручных средств высвободили мужчину и передали медикам. «Узник» ванной комнаты госпитализирован в местную больницу.

Похожий инцидент произошел в Трускавце.

Там жительница квартиры зажала руку между шкафом и кроватью и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специнструмента они предоставили доступ медикам и полицейским, после чего уволили руку женщины. После осмотра врачей, женщина отказалась от госпитализации.

/ © Управление ГСЧС во Львовской области

© Управление ГСЧС во Львовской области

Ранее сообщалось, что в центре Львова неадекватный чиновник бросался на людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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