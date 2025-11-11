На Львовщине мужчина придумал, как выехать за границу: как это закончилось

На Львовщине наказали мужчину за попытку побега за границу / © ТСН

Во Львовской области на 68 тыс. грн оштрафовали мужчину, который договорился со знакомым пограничником, что тот за взятку выпустит его за границу.

Об этом говорится в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.

По данным суда, в конце апреля 2025 года житель Львовщины договорился со своим знакомым-пограничником, что тот его выпустит за границу. Он предложил ему за это 6000 долларов.

Пограничник из-за этого обратился в полицию и начал действовать под контролем правоохранительных органов. В мае 2025 года пограничник и его знакомый встретились во Львове, чтобы обсудить выезд за границу. Подсудимый убеждал знакомого, что ему нужно выехать из Украины, однако законных оснований для этого нет. За «помощь» тот пообещал пограничнику 6000 долларов: 5000 — на пункте пропуска и 1000, когда тот пересечет границу.

8 мая 2025 года подсудимый прибыл на пункт пропуска «Угринов» и передал пограничнику часть средств — 4600 долларов. Однако нарушителя сразу задержали.

На суде житель Львовщины вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ст. 369 ч.1 УК Украины и оштрафовал на 68 тыс. грн. Взятку в размере 4600 долларов суд конфисковал в доход государства.

