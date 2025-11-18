ТСН в социальных сетях

На Львовщине мужчина "похоронил" жену, чтобы уехать за границу: все закончилось неожиданно

Житель Львовщины придумал историю о смерти жены и рождении ребенка, чтобы выехать за границу, как отец-одиночка.

Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Граница

Житель Львовщины пытался выехать за границу / © ТСН

Во Львовской области на 11 900 грн оштрафовали мужчину, который подделал документы о «смерти» жены и «рождении» ребенка, чтобы иметь возможность выехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в августе 2025 года изготовил свидетельства о смерти жены и рождении ребенка, использовав печати государственного учреждения «Агентство государственных услуг» Республики Молдова. Мужчина внес данные жены и ребенка, которых у него никогда не существовало, чтобы иметь возможность выехать за границу.

30 августа 2025 года на пункте пропуска «Шегини» житель Львовщины показал поддельные документы, однако его разоблачили и не выпустили из Украины.

Во время досудебного следствия мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Жителя Львовщины суд признал виновным по ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины. Его оштрафовали на 11 900 грн.

Напомним, во Львовской области на 68 тыс. грн оштрафовали мужчину, который договорился со знакомым пограничником, что тот за взятку выпустит его за границу

