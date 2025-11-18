На Львовщине мужчина "похоронил" жену, чтобы уехать за границу: все закончилось неожиданно

Житель Львовщины пытался выехать за границу / © ТСН

Во Львовской области на 11 900 грн оштрафовали мужчину, который подделал документы о «смерти» жены и «рождении» ребенка, чтобы иметь возможность выехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины в августе 2025 года изготовил свидетельства о смерти жены и рождении ребенка, использовав печати государственного учреждения «Агентство государственных услуг» Республики Молдова. Мужчина внес данные жены и ребенка, которых у него никогда не существовало, чтобы иметь возможность выехать за границу.

30 августа 2025 года на пункте пропуска «Шегини» житель Львовщины показал поддельные документы, однако его разоблачили и не выпустили из Украины.

Во время досудебного следствия мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Жителя Львовщины суд признал виновным по ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины. Его оштрафовали на 11 900 грн.

