На Львовщине мужчина поджег квартиру жены, чтобы "помириться": чем все закончилось

Пожар / © Facebook/Геннадий Труханов

Реклама

В Бориславе Львовской области мужчина пытался «помириться» с женой очень необычным способом: он поджег ее квартиру, чтобы потом самостоятельно потушить пожар и предстать в ее глазах героем.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает издание Lviv.Media

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 10 марта. Двое мужчин распивали алкоголь и в разговоре решили «проучить» женщину, с которой один из них находился в конфликте. Мужчина рассказал приятелю, что поссорился со своей гражданской женой, и предложил поджечь ее квартиру.

Реклама

Вместе они разработали план: приобрести горючее, поджечь дом, а сам «обиженный мужчина» должен был бы героически потушить пламя и таким образом восстановить отношения с женщиной.

Для этого они взяли канистру, на заправке купили бензин и отправились к дому, где жила женщина. На месте исполнитель облил бензином окно квартиры и поджег его, а его сообщник тем временем стоял в стороне и ждал момента, когда сможет «войти в роль спасителя».

Однако план не сработал: соседи заметили возгорание и самостоятельно потушили пожар еще до того, как «герой» успел приблизиться к окну. В результате повреждена была лишь часть окна и стены, но до масштабных разрушений или жертв дело не дошло.

В суде мужчина признал вину, объяснив, что действовал на эмоциях и раскаивается в содеянном. Он также сообщил, что за свой счет уже начал ремонт в квартире, чтобы возместить убытки.

Реклама

«Когда он подошел к окну, то пожар уже потушили соседи. В содеянном искренне раскаивается», — говорится в объяснениях, приведенных в приговоре.

Суд назначил непосредственному исполнителю наказание — 3 года и 1 месяц лишения свободы. Его товарища, который помогал реализовать план, приговорили к одному году испытательного срока. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, как помириться с женой, возлюбленной после ссоры. Есть семь важных и действенных шагов, следуя которым можно спасти отношения.