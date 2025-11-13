- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
На Львовщине мужчина ограбил храм, покаялся и получил суровое наказание
Житель Львовщины украл пожертвования из ящиков в церкви и получил суровый приговор суда.
Во Львовской области к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который ограбил местный храм.
Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.
По данным суда, местный житель в с. Глинск Львовской области в июле 2024 года ограбил местный храм. Он похитил из ящиков с пожертвованиями 5786 гривен.
На суде подозреваемый отказался давать показания.
Представитель религиозной общины рассказал, что они обнаружили разбитые ящики для пожертвований. Впоследствии подсудимый сам признался в содеянном, однако убеждал, что он не помнит, как так произошло. Мужчина добавил, что подозреваемый пообещал публично извиниться перед общиной за содеянное, если заберут заявление, однако так и не пришел в храм.
Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 185 УКУ. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. Поскольку осужденный находился на испытательном сроке из-за другого преступления, то окончательное наказание — 6 лет и 5 месяцев лишения свободы.
Напомним, в Украине мужчину осудили на 7 лет тюрьмы из-за кражи тонометра