На Львовщине мужчина ограбил храм, покаялся и получил суровое наказание

Житель Львовщины ограбил храм

Во Львовской области к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который ограбил местный храм.

Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, местный житель в с. Глинск Львовской области в июле 2024 года ограбил местный храм. Он похитил из ящиков с пожертвованиями 5786 гривен.

На суде подозреваемый отказался давать показания.

Представитель религиозной общины рассказал, что они обнаружили разбитые ящики для пожертвований. Впоследствии подсудимый сам признался в содеянном, однако убеждал, что он не помнит, как так произошло. Мужчина добавил, что подозреваемый пообещал публично извиниться перед общиной за содеянное, если заберут заявление, однако так и не пришел в храм.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 185 УКУ. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. Поскольку осужденный находился на испытательном сроке из-за другого преступления, то окончательное наказание — 6 лет и 5 месяцев лишения свободы.

