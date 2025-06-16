На Львовщине мобилизованный выпрыгнул из кузова грузовика: детали от полиции

Мобилизация / © ТСН.ua

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Во Львовской области мобилизованный житель Волынской области выпрыгнул из кузова грузовика во время перевозки на полигон. Мужчина получил телесные повреждения.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного на Львовщине. Правоохранители 12 июня получили от медиков сообщение о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц в бессознательном состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

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По предварительным данным работников Яворивского райотдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузовика во время перевозки на полигон.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

К слову, в начале июня военный медик и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и СП и пытались мобилизовать, хотя тот имел действующее бронирование. Проведенные в ТЦК дни Замрий сравнил с российским пленом.

Напомним, в этом же месяце в Киеве сняли на видео, как на мосту Патона пассажир автобуса пытался убежать от работников ТЦК, но застрял в окне.

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