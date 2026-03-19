На Львовщине многодетную мать заставили вернуть государству социальные выплаты

Многодетную мать заставили вернуть государству деньги

Во Львовской области осудили многодетную мать, которая организовала схему получения компенсации за услуги няни, которые фактически никто не предоставлял. За полгода она успела присвоить более 50 тысяч бюджетных гривен, часть из которых отдала сообщнику из мессенджера.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

Схема через Viber и «Новую почту»

В августе 2024 года жительница Дрогобыча через приложение «Viber» познакомилась с неустановленным лицом. Аноним предложил женщине схему: оформить документы на получение государственной компенсации за услугу «муниципальная няня» для ее малолетнего ребенка с инвалидностью. Главное условие — услуги предоставляться не будут, а начисленные государством средства сообщники будут делить поровну.

Женщина согласилась и получила через «Новую почту» уже подписанный со стороны «исполнителя» договор. В течение семи месяцев (с августа 2024-го по февраль 2025 года) она исправно подавала в соцзащиту фиктивные акты выполненных работ и расчетные документы.

Результат схемы:

Общая сумма полученных средств: 50 985 гривен .

Сумма, которую женщина оставила себе: 25 492 гривны .

Остальную половину она перечислила неизвестному организатору.

Что рассказала женщина в суде

На суде обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, и именно тяжелое материальное положение толкнуло ее на преступление. К моменту вынесения приговора женщина успела добровольно вернуть государству свою долю «прибыли» — те самые 25 тысяч гривен.

Суд учел эти обстоятельства:

Искреннее раскаяние и активное содействие следствию.

Добровольное возмещение половины убытков.

Наличие на иждивении ребенка-инвалида.

Приговор суда

Дрогобычский горрайонный суд признал женщину виновной и приговорил к 1 году испытательного срока.

Суд также постановил вернуть женщине ее мобильные телефоны (Xiaomi и ZTE) и банковские карты, которые были изъяты во время обыска. Настоящего организатора схемы, с которым женщина общалась в Viber, сейчас ищут в рамках отдельного уголовного производства.