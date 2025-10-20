На Львовщине фермер жестоко избил женщину из-за мешка кукурузы — соцсети (видео)

Палкой по лицу за мешок кукурузы: фермер-«волонтер» во Львовской области избил старшую женщину и сам снял «расправу» / © pixabay.com

В Сети распространили видео с Львовщины, на котором фермер бьет в лицо ладонью и палкой женщину, потому что якобы она украла с его поля мешок кукурузы.

Запись опубликовала региональная паблика «Буск онлайн».

На самом видео есть надпись: «Олесько. Новая серия 2025. Воры не празднуют, у них нет праздника». Можем предположить, что ролик снял сам фермер, чтобы похвастаться «расправой» с ворами.

На кадрах видно, как мужчина матерится и ссорится с женщиной, что она якобы украла из его поля мешок кукурузы. Далее он бьет ее по лицу ладонью, а потом лупит палкой. Затем фермер начинает ломать велосипед женщины, которым она везла тот злосчастный мешок. На крик сбежались соседи, не давшие нападающему продолжить расправу.

Внимание. Видео содержит сцены насилия 18+

«Куда катится этот мир? На поле, где рождает украинская земля, произошел ужасный случай. Мужчина поднял руку на женщину только за то, что она взяла один мешок кукурузы, оставленный после сбора урожая. Не украла из амбара, не выносила из магазина — просто собрала то, что осталось на поле», — отмечают в паблике «Буск онлайн».

Там уточнили, что автором этого видео и лицом, поднявшим руку на женщину, является Михаил Ц., позиционирующий себя как волонтер.

Официального сообщения об инциденте от полиции пока нет.

Пользователи соцсетей возмутились такими действиями горе-фермера. В комментариях отмечают, что возможно женщина и поступила неправильно, если действительно зашла на чужое поле без разрешения. Но это не позволяет фермеру проводить самосуд.

Другие комментаторы, знающие лично этого фермера, заметили, что прикрываясь волонтерством, он якобы нередко наживается на этом.

