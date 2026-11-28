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- Львов
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На Львовщине двое школьников катались на хвосте электрички "Львов - Трускавец": чем все закончилось
Двое дрогобычских школьников 12 и 14 лет сняли на видео свою опасную поездку снаружи электропоезда «Львов — Трускавец», после чего инспектор полиции нашла нарушителей во время мониторинга соцсетей.
На Львовщине полицейские установили личности двух несовершеннолетних зацеперов, которые рисковали жизнью на железной дороге, и составили административные протоколы на их родителей.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Инцидент удалось разоблачить 25 ноября. Во время мониторинга социальных сетей инспектор Службы образовательной безопасности Дрогобычского районного отдела полиции наткнулась на видео, где два подростка едут, уцепившись за внешние конструкции электропоезда сообщением «Львов — Трускавец».
Что известно о нарушителях и наказаниях
Экстремалами оказались ученики одной из школ Дрогобыча — парни 12 и 14 лет.
С самими подростками правоохранители провели профилактические беседы о смертельной опасности таких развлечений.
На родителей школьников составили админпротоколы по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф.
В полиции призывают родителей контролировать досуг детей и объяснять им, что падения под колеса поезда или поражения током во время таких «развлечений» обычно заканчиваются трагически.
Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей. «Зацеперам» грозит 15 суток ареста.