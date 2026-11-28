Крыша электропоезда «Львов-Трускавец» / © Полиция Львовской области

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На Львовщине полицейские установили личности двух несовершеннолетних зацеперов, которые рисковали жизнью на железной дороге, и составили административные протоколы на их родителей.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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Инцидент удалось разоблачить 25 ноября. Во время мониторинга социальных сетей инспектор Службы образовательной безопасности Дрогобычского районного отдела полиции наткнулась на видео, где два подростка едут, уцепившись за внешние конструкции электропоезда сообщением «Львов — Трускавец».

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Что известно о нарушителях и наказаниях

Экстремалами оказались ученики одной из школ Дрогобыча — парни 12 и 14 лет.

Несовершеннолетний зацепер / © Полиция Львовской области

Несовершеннолетний зацепер / © Полиция Львовской области

С самими подростками правоохранители провели профилактические беседы о смертельной опасности таких развлечений.

На родителей школьников составили админпротоколы по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф.

В полиции призывают родителей контролировать досуг детей и объяснять им, что падения под колеса поезда или поражения током во время таких «развлечений» обычно заканчиваются трагически.

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Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей. «Зацеперам» грозит 15 суток ареста.

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