На Львовщине долги за электричество могут оставить без света санаторий с переселенцами — детали

Отключение света / © ТСН.ua

Уже 24 декабря часть объектов государственного предприятия «Львовуголь» планируют отсоединить от электроснабжения из-за значительной задолженности за свет. Под возможное отключение попадает и санаторий «Ровесник», в котором сейчас проживает около 120 внутренне перемещенных лиц.

О ситуации сообщили в «Львовоблэнерго» 11 декабря.

Почему приняли решение об отключении

Электропоставщик ГПВД «Укринтерэнерго» обратился к оператору системы распределения с требованием прекратить электроснабжение должника.

«По требованию электропоставщика, государственного предприятия ГПВД „Укринтерэнерго“ (поставщик „последней надежды“), на 24 декабря 2025 года запланировано отключение объектов другого государственного предприятия — ГП „Львовуголь“ (объекты социальной сферы, админздания и т.п.), в связи с задолженностью по потреблению потребления.

По правилам Кодекса систем распределения, ОСР не может игнорировать такие запросы, поэтому обязан отключить накопившего долги потребителя.

Под ограничения подпадают не только производственные объекты, но и помещения социальной инфраструктуры, включая санаторий «Ровесник». Это означает, что проживающие там переселенцы могут остаться без электричества полностью.

«Львовоблэнерго» еще 8 декабря официально предупредило «Львовуголь» о плановом прекращении электропитания, а также обратилось во Львовский ОВ с просьбой обеспечить резервные источники питания для комнат, где находятся ВПЛ.

В компании подчеркнули, что вся ответственность за возможные последствия обесточивания лежит на руководстве Львовугля, ведь именно из-за долгов возникла критическая ситуация.

Сколько людей могут остаться без света

По информации народного депутата Михаила Волынца, в санатории проживают 120 переселенцев, в том числе 20 детей. Он объясняет, что долги образовались из-за блокирования счетов предприятия налоговой службой.

Речь идет о штрафах еще в 2001 году, которые продолжают начисляться. Поэтому шахтерскому предприятию не выплатили половину зарплаты за октябрь и полностью — за ноябрь, и средств для погашения задолженности за электричество нет.

