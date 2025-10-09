На Львовщине дедушка обманул людей почти на 55,5 миллионов гривен

Мужчине светит срок / © УНИАН

В суд Львовской области был направлен обвинительный акт против 75-летнего мужчины, который в течение двух лет обманул десятки граждан, продавая им несуществующие квартиры. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 55,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

«В 2021-2023 годах 75-летний львовянин, не имея на это законных оснований, заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в доме, который должен был быть построен в одном из сел Львовского района. Он представлялся покупателям законным собственником помещений, предоставлял им копии недействительных документов, чтобы убедить в своем праве распоряжаться этим недвижимым имуществом и получал от них денежные средства в качестве полной или частичной (первый взнос) оплаты за квартиры», — говорится в сообщении.

Таким образом фигурант обманул 36 граждан, якобы «продав» им 36 квартир. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 55,5 миллионов гривен.

Мужчину разоблачили следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2, при процессуальном руководстве Пустомытовской окружной прокуратуры.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 5 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

За совершенное обвиняемому грозит наказание — лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

