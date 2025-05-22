- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 2 мин
На Львовщине 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК
В Новом Роздоле военного повалили на землю и били ногами по голове после просьбы предъявить документы.
В Новом Роздоле Львовской области 21 мая группа мужчин жестоко избила ветерана войны Нестора Дыдыка, который служит в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.
Группа мужчин повалила Дыдыка на землю и била ногами по голове, из-за чего ветеран попал в больницу. В ТЦК сообщили подробности инцидента, который произошел в городе Новый Роздол около 23:00.
«Старший солдат Нестор Дыдык участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных граждан. На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих», — говорится в сообщении областного ТЦК.
Пострадавшего госпитализировала карета скорой медицинской помощи. Сейчас Дыдык находится в больнице с гематомами на лице и переломом ребер. Врачи еще устанавливают окончательный диагноз.
По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном средней тяжести телесном повреждении.
«Предостерегаем: подобные факты нападения на военнослужащих не будут проходить для нападающих просто так. Ответственность будет неотвратимой и с реальными сроками», — акцентировали в ТЦК.
Что известно о Несторе Дыдыке?
Нестор Дыдык — участник Революции Достоинства 2014 года. В феврале 2022 года как доброволец в составе 103-й отдельной бригады Сил теробороны ВСУ стал на защиту Украины в войне с Россией. Дыдык воевал в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Защитника перевели на службу в ТЦК по состоянию здоровья.
Напомним, 21 мая и в самом Львове произошло нападение на работника ТЦК и полицейского во время вручения повестки. Один из мужчин применил против военнослужащего и полицейского, предположительно, перечный газ.
В то же время в середине мая в Виннице разгорелся скандал с областным ТЦК, чей работник избил мобилизованного, который находился в розыске. Мужчину доставили в военкомат, чтобы отправить дальше в учебный центр, и применили к нему физическую силу.