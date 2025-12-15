На Львовщине 25-летний парень избил военного до реанимации и снимал это на видео

25-летний нападающий избил военного / © Полиция Львовской области

Во Львовской области 25-летний парень жестоко избил 45-летнего мужчину — военного, который находился на реабилитации.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Львовской области.

Конфликт произошел 12 декабря вечером в одном из сел Яворивского вблизи магазина. Между двумя мужчинами — 42-летним местным жителем и 25-летним жителем соседнего села возник конфликт. Причиной было замечание, сделанное военным товарищем подозреваемого.

Словесная перепалка продолжилась на улице и переросла в шарпанину недалеко от магазина. Военнослужащий пытался избежать драки, однако нападавший продолжал наносить удары кулаками даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле.

Кроме этого, после избиения парень, насмехаясь, снимал потерпевшего военного на телефон, вызывающе спрашивая, как тот «чувствует себя» и имеет ли какие-то «жалобы».

Продавцы вызвали экстренную помощь. Пострадавший находится в больнице. Медики диагностировали у военного, в том числе субдуральное кровоизлияние — сейчас он находится в реанимации.

Нападающему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе освобожденного из плена морпеха военнослужащие ТЦК избили и затолкали в автомобиль.






