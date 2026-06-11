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На Львов надвигается погодный Армагеддон: в области уже бушует, синоптики предупредили об опасности
Во Львове и области объявлен первый уровень опасности, желтый.
На Львов в понедельник, 11 июня, надвигается гроза: сам город и область уже понемногу накрывает Армагедон.
Об этом сообщает Telegram-канал «Запад Главное».
Во Львове на улице сильные порывы ветра и ненастная погода. Избегайте деревьев и прогулок в парках в целях безопасности. Ситуация на улице скорее напоминает апокалиптическую погоду, пишет Telegram-канал «Львович».
Во Львовской области идет дождь.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях во Львове и области. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
«По территории Львовской области: 11 июня гроза, днем кое-где порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град. По городу Львову: 11 июня гроза, днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град», — говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 11 июня, ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня. Она будет иметь К-индекс 3,7.