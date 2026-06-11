На Львов надвигается погодный Армагеддон: в области уже бушует, синоптики предупредили об опасности

Черная туча облако сует во Львов / © из соцсетей

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На Львов в понедельник, 11 июня, надвигается гроза: сам город и область уже понемногу накрывает Армагедон.

Об этом сообщает Telegram-канал «Запад Главное».

Во Львове на улице сильные порывы ветра и ненастная погода. Избегайте деревьев и прогулок в парках в целях безопасности. Ситуация на улице скорее напоминает апокалиптическую погоду, пишет Telegram-канал «Львович».

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Во Львовской области идет дождь.

Карта погоды 11 июня

Гроза на Львовщине / Відео: «Захід Головне»

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях во Львове и области. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

«По территории Львовской области: 11 июня гроза, днем кое-где порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град. По городу Львову: 11 июня гроза, днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 11 июня, ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня. Она будет иметь К-индекс 3,7.

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