На границе с Польшей временно не работает один из пунктов пропуска: в чем причина

Пункт пропуска «Краковец» / © Государственная пограничная служба Украины

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Во Львовской области временно прекращен пропуск лиц и транспорта через пункт пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.

По состоянию на 10:00 4 августа в пункте пропуска «Краковец» (Яворовский район, Львовская область) полностью отсутствует электропитание, что делает невозможным работу пограничных служб. Поэтому приостановлено движение в обоих направлениях — на въезд в Украину и выезд за границу.

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По данным Государственной пограничной службы Украины, сейчас выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, а въезд — 60.

Специалисты уже работают над возобновлением энергоснабжения. Пограничники просят учесть эту ситуацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 августа Россия отменила действие 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска с Украиной. Часть этих ЧП фактически расположена на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.