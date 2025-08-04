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- Львов
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На границе с Польшей временно не работает один из пунктов пропуска: в чем причина
Пункт пропуска не работает из-за отсутствия электроснабжения.
Во Львовской области временно прекращен пропуск лиц и транспорта через пункт пропуска «Краковец» на границе с Польшей.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.
По состоянию на 10:00 4 августа в пункте пропуска «Краковец» (Яворовский район, Львовская область) полностью отсутствует электропитание, что делает невозможным работу пограничных служб. Поэтому приостановлено движение в обоих направлениях — на въезд в Украину и выезд за границу.
По данным Государственной пограничной службы Украины, сейчас выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, а въезд — 60.
Специалисты уже работают над возобновлением энергоснабжения. Пограничники просят учесть эту ситуацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 августа Россия отменила действие 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска с Украиной. Часть этих ЧП фактически расположена на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.