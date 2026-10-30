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- Львов
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На Франковщине медведи гуляют по селам: охотники предупредили об угрозе для людей
В селе Гринява на Франковщине местные жители обнаружили следы медведицы с малышами, поэтому специалисты призывают к повышенной осторожности во время встречи с хищниками.
В селе Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области местные жители обнаружили следы бурого медведя. По предварительным данным, по населенному пункту бродила медведица вместе со своими двумя малышами.
Об этом сообщили в Украинском обществе охотников и рыболовов в Facebook.
Карпатские леса являются естественным ареалом обитания бурого медведя, поэтому появление этих животных вблизи горных деревень не является редкостью.
Однако специалисты отмечают, что именно медведица с потомством представляет наибольшую опасность, поскольку мгновенно реагирует агрессией на любую потенциальную угрозу для своих медвежат.
Что делать в случае встречи с медведем: советы специалистов
В УООР напоминают прозрачные правила безопасности для жителей и гостей прикарпатских сел:
Не приближайтесь и не фотографируйте
Воздержитесь от желания снять животное вблизи или подойти к нему.
Не ищите медвежат
Категорически запрещено преследовать малышей или пытаться рассмотреть ее в кустах — это вызовет мгновенную атаку матери.
Сохраняйте спокойствие
Медленно и без резких движений отступайте назад, не отворачиваясь полностью от хищника и не перекрывая ему путь для ухода.
Предупредите окружающих
Немедленно сообщите другим людям поблизости о присутствии медведя.
Раньше мы писали о том, как дикая медведица чуть не вытащила из салона авто туриста. Мужчина пытался покормить хищника, но чуть не стал его жертвой.