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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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На Франковщине медведи гуляют по селам: охотники предупредили об угрозе для людей

В селе Гринява на Франковщине местные жители обнаружили следы медведицы с малышами, поэтому специалисты призывают к повышенной осторожности во время встречи с хищниками.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Медведица с медвежатами

Медведица с медвежонками / © https://ua.depositphotos.com/

В селе Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области местные жители обнаружили следы бурого медведя. По предварительным данным, по населенному пункту бродила медведица вместе со своими двумя малышами.

Об этом сообщили в Украинском обществе охотников и рыболовов в Facebook.

Карпатские леса являются естественным ареалом обитания бурого медведя, поэтому появление этих животных вблизи горных деревень не является редкостью.

Однако специалисты отмечают, что именно медведица с потомством представляет наибольшую опасность, поскольку мгновенно реагирует агрессией на любую потенциальную угрозу для своих медвежат.

Что делать в случае встречи с медведем: советы специалистов

В УООР напоминают прозрачные правила безопасности для жителей и гостей прикарпатских сел:

  • Не приближайтесь и не фотографируйте

Воздержитесь от желания снять животное вблизи или подойти к нему.

  • Не ищите медвежат

Категорически запрещено преследовать малышей или пытаться рассмотреть ее в кустах — это вызовет мгновенную атаку матери.

  • Сохраняйте спокойствие

Медленно и без резких движений отступайте назад, не отворачиваясь полностью от хищника и не перекрывая ему путь для ухода.

  • Предупредите окружающих

Немедленно сообщите другим людям поблизости о присутствии медведя.

Раньше мы писали о том, как дикая медведица чуть не вытащила из салона авто туриста. Мужчина пытался покормить хищника, но чуть не стал его жертвой.

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