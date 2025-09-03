- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина позировал прохожим на памятнике перед зданием полиции: фото
За мелкое хулиганство львовянину грозит штраф в размере от 51 до 119 грн или административный арест на 15 суток.
В среду, 3 сентября, в центре Львова мужчина взобрался на конный памятник Юрию Победоносцу, установленный перед зданием областного управления полиции. Несмотря на присутствие правоохранителей, он нагло позировал прохожим, выбравшись на голову коня.
Фотографии наглеца опубликовали в группе «Так люблю тот Львов» в соцсети Facebook.
Фотосессия длилась недолго, полицейские отреагировали на хулиганство и задержали мужчину.
Как сообщили изданию Lviv.Media в пресс-службе полиции, хулиганом оказался 40-летний львовянин.
По словам правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
На нарушителя составили административный протокол по статье 173 КУАП. Поэтому львовянину грозит штраф в размере от 51 до 119 грн или административный арест на 15 суток.
Памятник Юрию Змееборцу установили в 1999 году для почтения памяти правоохранителей, погибших при исполнении своих обязанностей.
Напомним, ранее в городе Николаеве патрульная полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на женщину, которая полностью обнаженной ходила по улице. Нарушительница тоже была в состоянии алкогольного опьянения.