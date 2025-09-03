ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Мужчина позировал прохожим на памятнике перед зданием полиции: фото

За мелкое хулиганство львовянину грозит штраф в размере от 51 до 119 грн или административный арест на 15 суток.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Хулиган на памятнике во Львове

Хулиган на памятнике во Львове / © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

В среду, 3 сентября, в центре Львова мужчина взобрался на конный памятник Юрию Победоносцу, установленный перед зданием областного управления полиции. Несмотря на присутствие правоохранителей, он нагло позировал прохожим, выбравшись на голову коня.

Фотографии наглеца опубликовали в группе «Так люблю тот Львов» в соцсети Facebook.

Фотосессия длилась недолго, полицейские отреагировали на хулиганство и задержали мужчину.

Как сообщили изданию Lviv.Media в пресс-службе полиции, хулиганом оказался 40-летний львовянин.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

© Так люблю той Львів, що бракує ми слів

По словам правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

© Так люблю той Львів, що бракує ми слів

На нарушителя составили административный протокол по статье 173 КУАП. Поэтому львовянину грозит штраф в размере от 51 до 119 грн или административный арест на 15 суток.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

© Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Памятник Юрию Змееборцу установили в 1999 году для почтения памяти правоохранителей, погибших при исполнении своих обязанностей.

Напомним, ранее в городе Николаеве патрульная полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на женщину, которая полностью обнаженной ходила по улице. Нарушительница тоже была в состоянии алкогольного опьянения.

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie