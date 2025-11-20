Мужчина ехал за границу, но получил повестку: он сбежал со службы и поплатился

На Львовщине судили пограничника из-за СЗЧ / © скриншот с видео

Во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили военнослужащего Государственной пограничной службы из-за СЗЧ.

Об этом говорится в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.

По данным суда, военный по мобилизации 23 августа 2024 года покинул место службы и до 20 декабря 2024 года находился дома.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что считал себя непригодным к мобилизации, а потому ехал за границу. Однако в автобусе его задержали пограничники и отправили на ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он начал служить в пограничном отряде ГПС.

Солдат постоянно добивался прохождения повторных ВВК, однако и те признавали его годным к службе. Когда он получил отпуск, то не вернулся из него и ушел в СЗЧ. Через 4 месяца его задержала полиция.

Судья отметил, что подозреваемый не предоставил никаких документов, которые бы подтвердили, что он непригоден к службе.

Поэтому подсудимого признали виновным по ч.5 ст. 407 УК Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.

