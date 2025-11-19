ТСН в социальных сетях

Мощные взрывы слышны во Львове: власти обратились к жителям

Военные предупреждали о ракете, державшей курс на Львов.

С утра 19 ноября во время воздушной тревоги во Львове произошли мощные взрывы. В городе от 04:03 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные власти.

"Львов! Высокая угроза! Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.

Заметим, что во Львовской области тревога продолжалась с 04:03 – 07:59. Сначала военные предупреждали об угрозе области, впоследствии стало известно об опасности для самого Львова. ПС предупреждали о ракете курсом на областной центр. Впоследствии произошли взрывы.

Как сообщили впоследствии местные власти, армия РФ ударила по Львовской области. беспилотниками и крылатыми ракетами. Поврежден энергетический объект. Также разрушения получили деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

