Монастырь или тюрьма: забытая история львовского здания, где судили Ивана Франко (фото)

«Кармелитская тюрьма» на рисунке Скшишевского, 1863 год / © Википедия

Сейчас в двух корпусах Львовской политехники по ул. Князя Романа, 1-5 происходят всевозможные события в рамках Львовской недели скульптуры. На фасаде этого здания висит таблица, рассказывающая о том, что здесь в тюрьме сидел Иван Франко. На самом деле, с этим фактом возникла определенная неточность. Это бывшее здание Дворца справедливости, который построили в 1895 годах, а заключение известный поэт отбывал гораздо раньше — в бывшем ныне не существующем монастыре. Рассказываем об этой утраченной достопримечательности.

Иван Франко находился в заключении из-за активной общественно-политической деятельности в так называемой кармелитской тюрьме в 1877-1878 годах. Там также судили его товарищей Михаила Павлика и Остапа Терлецкого. Тюрьма получила такое название потому, что ее разместили в бывшем монастыре кармелитов обутых.

В Центре городской истории пишут, что первые монахи этого ордена прибыли во Львов в 1443 году. Они заложили на Галицком пригороде часовню св. Леонардо. Однако во время очередного нападения татар она сгорела.

Новый деревянный костел кармелитов обутых Посещение Марии заложили у Галицких ворот 1614 года, а каменный — в 1720-х годах. Такое расположение ставило монахов под угрозу не раз. Несмотря на собственные оборонные конструкции, костел и монастырь часто подвергались нападениям на город с юга, артобстрелам и пожарам.

Костёл и монастырь кармелитов на панораме Львова Франсуа Пернера 1772 / © Википедия

В конце концов монастырь закрыли австрийские власти 1784 года. После этого в зданиях монастыря открыли фабрику шелковых тканей. Затем здесь разместили казармы, а в начале XIX ст. открыли тюрьму, существовавшую там до 1889 года. Костел использовали как склад. Впоследствии храм и часть построек монастыря начали разбирать. На месте монастырского сада построили гимназию им. Франца Иосифа И.

Костел кармелитов разобрали в 1870-е гг. (из фотографий старого Львова)

На месте костела был построен Высший краевой суд, который называли Дворцом справедливости. Как пишут авторы справочника «Архитектура Львова», автором проекта этого величественного здания с признаками неоренессанса и классицизма был Франциск Сковрон. Сверху ее украшали скульптуры Леонарда Маркони, а у входа встречали лежачие львы его же авторства. Рядом в соседнем холле — скульптура Фемиды, которую исполнил зять Маркони Антон Попель. Потолок зала заседаний на втором этаже, где можно увидеть еще одну Фемиду, расписал брат Антона Тадеуш Попель.

Одно сохранившееся крыло монастыря продолжали использовать для нужд суда. После прихода советской власти здание суда передали военным — там разместили штаб ПрикВО, а после них оно досталось военной кафедре Львовской политехники. От костела сейчас виднеется одна стена, на которой слабо просматриваются остатки росписей.

В подвалах здания разместилась мастерская кафедры архитектуры и реставрации.

