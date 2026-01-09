ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
3964
Время на прочтение
1 мин

Могла ли РФ ударить по Львову "Орешником": объяснение Игната

Российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Львов пережил атаку

Львов пережил атаку / © Associated Press

Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр». Это, как указывают мониторинговые каналы, была ракета «Орешник».

В комментарии РБК-Украина глава управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил детали.

«Нам известно, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ „Капустин Яр“. После чего были слышны взрывы во Львовской области», — сказал Игнат.

По его словам, сейчас вся другая информация уточняется, в частности, по типу ракеты, атаковавшей Львов.

Напомним, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона «Капустин Яр». Зафиксированы взрывы в Львовской области.

Воздушное командование «Запад» уточнило, что удар наносили по объектам инфраструктуры во Львове.

Ракета двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории, заявило командование. Однако там пообещали назвать тип ракеты после изучения всех ее элементов.

Дата публикации
Количество просмотров
3964
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie