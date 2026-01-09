- Дата публикации
-
Категория
Львов
- Количество просмотров
- 3964
- Время на прочтение
- 1 мин
Могла ли РФ ударить по Львову "Орешником": объяснение Игната
Российская армия нанесла баллистический удар по Львовской области, взрывы от которого были слышны как во Львове, так и за его пределами.
Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр». Это, как указывают мониторинговые каналы, была ракета «Орешник».
В комментарии РБК-Украина глава управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил детали.
«Нам известно, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ „Капустин Яр“. После чего были слышны взрывы во Львовской области», — сказал Игнат.
По его словам, сейчас вся другая информация уточняется, в частности, по типу ракеты, атаковавшей Львов.
Напомним, 8 января около 23.30 была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона «Капустин Яр». Зафиксированы взрывы в Львовской области.
Воздушное командование «Запад» уточнило, что удар наносили по объектам инфраструктуры во Львове.
Ракета двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории, заявило командование. Однако там пообещали назвать тип ракеты после изучения всех ее элементов.