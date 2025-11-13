Мобилизованный по дороге в часть сбежал и на маршрутке вернулся домой: его строго наказали

Военный получил наказание из-за СЗЧ / © скриншот с видео

Во Львовской области к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили военнослужащего, который сбежал по дороге в учебный центр. Находясь в СЗЧ, он украл мотоцикл.

Об этом говорится в приговоре Шептицкого городского суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовщины, будучи мобилизованным, «от 19.05.2025 до 17.09.2025 отсутствовал на службе без уважительных причин и не выполнял свои служебные обязанности».

Кроме того, он в сентябре 2025 года украл посреди улицы мотоцикл.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что действительно украл мотоцикл. Кроме того, житель Львовщины отметил, что «его везли из тренировочного центра в воинскую часть г. Сумы, однако в г. Полтаве на автовокзале оставил свои вещи, чтобы его не разоблачили и поехал маршруткой домой, где находился все время».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, во Львове к 5 годам лишения свободыприговорили мобилизованного, который служил в пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины. Военный сбежал из части и на 9 месяцев вернулся к гражданской жизни.