Мобилизация единственного сына, ухаживающего за лежащим отцом: чем завершилась история и накажут ли ТЦК

82-летний Иосиф

Единственного сына тяжелобольного мужчины из Львовщины, которого незаконно мобилизовали, когда он пришел в ТЦК продолжать отсрочку, уволили с военной службы. А главу местного ТЦК будут судить за превышение полномочий

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

44-летний Владимир Малицкий — единственный смотритель своего тяжелобольного 82-летнего отца, который даже не может встать с постели. Когда Владимир пошел в ТЦК продлевать отсрочку, которую нужно обновлять каждые три месяца, его мобилизовали, потому что не хватило одной справки из Пенсионного фонда.

«После публикации в медиа о случае в селе Сасив во Львовской области прокуроры оперативно отреагировали на сообщения о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына. Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец — лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было», — рассказали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве заверили, что вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки.

Кроме того, прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК для установления причин и условий незаконного призыва.

По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, что в селе Сасив Золочевского района Львовской области пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в доме без присмотра. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован, когда пришел в ТЦК продлевать отсрочку. Кроме дедушки, без присмотра остался многочисленный скот в хозяйстве — две коровы, три быка, свиньи и десятки голов птицы.