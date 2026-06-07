Много полиции, ЛГБТ-свадьба и разъяренные противники марша: как проходит "ЛьвовПрайд-2026"

ЛГБТКИ-марш во Львове

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Сегодня, 7 июня, во Львове проходит ЛГБТКИ+ парад. В городе работает большое количество полиции с целью недопущения беспорядков. Под местным оперным театром состоялась импровизированная ЛГБТКИ-свадьба. Что известно о сегодняшнем «ЛьвовПрайде 2026» — рассказываем дальше.

«ЛьвовПрайд 2026»: что сегодня происходит во Львове

Сегодня в 10:00 во Львове стартовало правозащитное мероприятие «ЛьвовПрайд-2026». Главные события проходят на площади перед оперным театром. Нынешний прайд посвятили правовому признанию ЛГБТКИ+ сообщества, евроинтеграционным обязательствам Украины и обсуждению рисков новой редакции Гражданского кодекса.

Участники мероприятия принесли немалое количество плакатов, среди которых развеваются следующие: «Любовь — это не преступление» и «Квируй, люби, права не отдавай».

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Первая часть — это протест против нового Гражданского кодекса, а вторая — традиционное украинское действо. Организаторы подчеркивают, что ЛГБТКИ+ люди — неотделимая часть украинского общества и истории.

Участники прайда отмечают, что они имеют такие же права на любовь и традиции, как и все остальные.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Дата публикации 12:23, 07.06.26 Количество просмотров 16 Во Львове проходит «ЛьвовПрайд 2026»

Вблизи места проведения «ЛьвовПрайда» уже собрались противники мероприятия. Они принесли плакаты с призывами к «традиционным семьям» и начали скандировать: «Врагам украинской нации трижды смерть».

Особое внимание на события завоевала импровизированная свадьба. ЛГБТКИ-пара провела свадьбу и привлекла большое внимание людей — они призвали внести изменения в законодательство для признания однополых партнерств.

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Ранее народный депутат Украины Евгений Петруняк обратился к городскому главе Львова Андрею Садовому, чтобы отменить проведение львовского Прайда. Он аргументировал, что любые уличные акции создают прямую угрозу безопасности граждан, а также неоправданно нагружают сотрудников полиции и ГСЧС.

По его словам, такие события «имеют чисто политический подтекст и направлены на раскол общества в тылу». Также Петруняк заявил, что современное ЛГБТ-движение не защищает права человека, а стало «агрессивным политическим проектом».

Марш равенства в Одессе

Напомним, в воскресенье, 17 мая, в Одессе прошел Марш равенства, участники которого прошли от Приморского бульвара до Биржевой площади под наблюдением большого количества полиции.

Представители ЛГБТК+ сообщества провели митинг, требуя принятия гражданских партнерств, защиты от преступлений на почве ненависти, запрета дискриминации, а также снятия законопроекта №15150 о рекодификации Гражданского кодекса Украины, который, по словам организатора Анны Леоновой, создает для них проблемы.

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В то же время, сторонники «традиционных ценностей» организовали собственную акцию протеста в балаклавах, развернув баннер «Одесса — не Содом». Оппоненты выкрикивали лозунги с призывами к физической расправе.

По сообщениям в Telegram-каналах у памятника Дюку де Ришелье между митингующими и правоохранителями впоследствии начались столкновения.

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