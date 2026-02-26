Массовое отравление детей во Львове: количество пострадавших резко возросло

Массовое отравление детей во Львове / © pexels.com

Во Львове резко возросло количество пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции. По состоянию на 26 февраля зафиксировано уже 38 случаев заболевания, большинство из них среди детей.

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

По данным медиков, среди инфицированных 27 детей. В настоящее время 36 пациентов находятся в стационарах, еще двое проходят лечение амбулаторно. Состояние большинства больных оценивают как средней тяжести.

Лабораторные исследования подтвердили норовирус у девяти пациентов. Специалисты отмечают, что это одна из распространенных причин острых кишечных инфекций. Вирус чрезвычайно заразен, устойчив в окружающей среде и может передаваться через пищу, воду, загрязненные поверхности или тесный контакт с больным человеком.

В настоящее время эпидемиологи проводят расследование, устанавливают источник инфекции и возможные факторы передачи. Также продолжаются лабораторные исследования образцов, отобранных в заведении, где произошла вспышка, и у персонала. После получения результатов информацию обещают уточнить.

Медики отмечают важность профилактики: регулярное мытье рук, тщательную обработку продуктов, употребление безопасной воды и своевременное обращение к врачу в случае появления симптомов.

Отравления во Львове - что известно

Ранее во Львове сообщалось о 21 случае острой кишечной инфекции, среди которых 18 были детьми. Все пострадавшие до появления симптомов посещали один из детских развлекательных центров города.

По факту массового отравления правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм. Следователи провели осмотр заведения, изъяли образцы продуктов, воды и совершили смывы для лабораторного анализа.

Работа развлекательного центра временно приостановлена. В заведении уже прошла комплексная проверка с участием контролирующих служб и полиции. Специалисты также проверяют документацию на продукты и медицинские книги персонала.

