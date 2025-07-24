Люди во Львове вышли на масштабный протест из-за закона о НАБУ и САП (видео)

Львовяне протестуют / © ТСН

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Львовяне протестуют из-за подписанного президентом Украины закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Об этом свидетельствуют фото и видео ТСН и местных пабликов.

Кадры по протестам против закона по НАБУ и САП во Львове распространяются по Сети.

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© ТСН

Как и тысячи украинцев в других городах страны, львовяне вышли на акции протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП .

Митинг во Львове / © ТСН

Митингующие собрались в 20:00 у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы.

Митинг во Львове 23 июля / © ТСН

«Независимость НАБУ и САП!» — скандируют протестующие.

Мітинг у Львові 23 липня

По состоянию на 23:46 в центре города продолжается мирная акция протеста.

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© ТСН

«Любимая, мы убиваем демократию!», — и такой лозунг звучит во время митинга во Львове.

Напомним, второй день подряд тысячи украинцев выходят на протесты из-за закона о НАБУ и САП.

О массовых протестах против ликвидации независимости НАБУ и САП пишет ряд западных СМИ.

Тем временем в "Слуге народа" заявили об отсутствии какого-либо наступления на антикоррупционную инфраструктуру. А принятие скандального законопроекта №12414 не предусматривает никаких изменений в деятельности антикоррупционных органов.

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В свою очередь глава МВД Клименко подчеркнул , что акции во всех городах проходят мирно и без каких-либо нарушений.

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