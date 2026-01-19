ТСН в социальных сетях

Львовский автосервис оштрафовали за сексистскую рекламу на маршрутке: что там было

Во Львове наказали владельца автосервиса за сексизм на маршрутке.

В понедельник, 19 января, Госпродслужба Львовщины вынесла решение по делу о скандальной рекламе на общественном транспорте. Компания ООО «ВАГ Автосервис групп» получила штраф за размещение контента с признаками сексизма на автобусе львовского маршрута №41.

Об этом пишет LVIV.MEDIA.

Детали нарушения и санкции

За игнорирование требований законодательства и непредоставление необходимой информации контролирующему органу предприятие должно оплатить 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан). Рассмотрение дела состоялось после того, как в начале января на фирму был составлен соответствующий протокол.

Поводом к скандалу стала реклама, которая появилась на улицах Львова в декабре 2025 года. На задней панели маршрутки была размещена провокационная надпись заглавными буквами: «Я дала своему куму», а ниже мелким шрифтом добавлено — «контакты автосервиса и теперь он обслуживает авто с гарантией». Визуальный ряд дополнял изображение женщины с глубоким декольте.

За сексистскую рекламу на маршрутке оштрафовали львовский автосервис. / © Lviv.media

Что известно о нарушителе и перевозчике

По данным аналитического портала YouControl, ООО «ВАГ Автосервис групп» зарегистрировано в селе Солонка возле Львова. Владельцем компании, работающей уже 6 лет, Михаил Тиводар. Рекламу зафиксировали на автобусе популярного маршрута №41 (ул. Сиховская — Галицкий перекресток), обслуживаемого частным перевозчиком ООО «Фиакр-Львов».

