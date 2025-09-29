ТСН в социальных сетях

Львов
65
2 мин

Львовские хирурги спасли ребенка после застревания колпачка в бронхе

Медики Львова спасли школьника после застревания колпачка в бронхах.

Наталия Магдык
Врачи

Врачи / © Associated Press

Во Львове медики провели открытую операцию на грудной клетке у ребенка из-за застрявшего пластикового колпачка от ручки. Инцидент произошел после того, как школьник проглотил колпачок во время урока.

Об этом пишет издание Высокий замок.

По словам врача Дмитрия Грицака, ребенок жевал ручку и колпачок случайно попал в дыхательные пути. Во время бронхоскопии специалисты обнаружили инородное тело в левом нижнедолевом бронхе.

«Колпачок был плотно вклинен, слизистая отекла. Вытащить через бронхоскоп — невозможно, попытки длились около 4-х часов. Единственный выход — торакотомия (открытая операция на грудной клетке). И все это через маленький кусочек пластика», — отметил Дмитрий Грицак», — пояснил хирург.

Дмитрий Грицака отметил, что посторонние предметы в дыхательных путях являются одной из главных причин внезапного удушения у детей. Особенно опасными считаются колпачки от ручек: они гладкие, скользкие и часто не имеют вентиляционного отверстия, что способно полностью перекрыть просвет бронха или трахеи, оставляя ребенка без доступа к воздуху на несколько минут.

Врач советует родителям покупать ручки с колпачками, имеющими отверстия, и следить, чтобы дети не брали ручки в рот и не «жевали» колпачки.

«Если ребенок внезапно начал кашлять, захлебываться или дышать со свистом — это может быть инородное тело, и время здесь идет на минуты… Подавляющее большинство инородных тел удаляется эндоскопически, однако есть случаи, когда единственным вариантом остается открытое оперативное вмешательство», — добавил хирург.

