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- Львов
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Львовщину в мае засыпало снегом: фото и видео аномалии
Во Львовской области сегодня выпал снег.
Во Львовской области 15 мая выпал снег. Снегопад сняли на видео в Стрыйском районе, в том числе в горной местности.
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Снегопад 15 мая был зафиксирован в селе Тухолька, поселке Славское и на одном из горнолыжных курортов.
По данным корреспондента ТСН.ua, во Львове целый день идет мелкий дождь, а температура воздуха опустилась до +5 градусов.
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, прохладная погода в области сохранится и 16-17 мая. В области и во Львове ожидаются заморозки. Объявлено о первом и втором уровне опасности.
Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что похолодание в Украине сохранится до 20 мая.