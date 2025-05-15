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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Львовщину в мае засыпало снегом: фото и видео аномалии

Во Львовской области сегодня выпал снег.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Снег во Львовской области

На Львовщине выпал снег / © Кадр із відео

Во Львовской области 15 мая выпал снег. Снегопад сняли на видео в Стрыйском районе, в том числе в горной местности.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Снегопад 15 мая был зафиксирован в селе Тухолька, поселке Славское и на одном из горнолыжных курортов.

Снег в деревне Тухолька на Львовщине. Фото: телеграмм-канал «Львович»

Снег в деревне Тухолька на Львовщине. Фото: телеграмм-канал «Львович»

По данным корреспондента ТСН.ua, во Львове целый день идет мелкий дождь, а температура воздуха опустилась до +5 градусов.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, прохладная погода в области сохранится и 16-17 мая. В области и во Львове ожидаются заморозки. Объявлено о первом и втором уровне опасности.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что похолодание в Украине сохранится до 20 мая.

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