Львовщину в мае засыпало снегом: фото и видео аномалии

На Львовщине выпал снег / © Кадр із відео

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Во Львовской области 15 мая выпал снег. Снегопад сняли на видео в Стрыйском районе, в том числе в горной местности.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Снегопад 15 мая был зафиксирован в селе Тухолька, поселке Славское и на одном из горнолыжных курортов.

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Снег в деревне Тухолька на Львовщине. Фото: телеграмм-канал «Львович»

По данным корреспондента ТСН.ua, во Львове целый день идет мелкий дождь, а температура воздуха опустилась до +5 градусов.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, прохладная погода в области сохранится и 16-17 мая. В области и во Львове ожидаются заморозки. Объявлено о первом и втором уровне опасности.

Дата публикации 15:59, 15.05.25 Количество просмотров 29 Во Львовской области выпал снег

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что похолодание в Украине сохранится до 20 мая.