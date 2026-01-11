Львов засыпает снегом: Садовый обратился к жителям города

Львов. / © УНИАН

Львов накрыли обильные снегопады. Осадки не будут прекращаться и ночью. Людей просят в понедельник, по возможности, не уезжать.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Я не помню, когда в последний раз были такие снегопады. Коммунальные службы работают без остановки. Дети завтра в школу не идут. Прошу по возможности не пользоваться авто», — подчеркнул мэр.

По словам Садового, в городе коммунальные службы много работы и работают без передышки. Он подчеркнул, что в понедельник к уборке присоединятся работники разных организаций города. В частности, и Ратуши.

Напомним, на днях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на тел непогоды также сделал важное заявление . В регионе рекомендуют перевести предприятия, учреждения и организации в дистанционный режим работы. Исключение — объекты критической инфраструктуры.