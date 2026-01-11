- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 1487
- Время на прочтение
- 1 мин
Львов засыпает снегом: Садовый обратился к жителям города
В понедельник, 12 января, во Львове дети не идут в школу.
Львов накрыли обильные снегопады. Осадки не будут прекращаться и ночью. Людей просят в понедельник, по возможности, не уезжать.
Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.
«Я не помню, когда в последний раз были такие снегопады. Коммунальные службы работают без остановки. Дети завтра в школу не идут. Прошу по возможности не пользоваться авто», — подчеркнул мэр.
По словам Садового, в городе коммунальные службы много работы и работают без передышки. Он подчеркнул, что в понедельник к уборке присоединятся работники разных организаций города. В частности, и Ратуши.
Напомним, на днях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на тел непогоды также сделал важное заявление . В регионе рекомендуют перевести предприятия, учреждения и организации в дистанционный режим работы. Исключение — объекты критической инфраструктуры.