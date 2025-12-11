ТСН в социальных сетях

"Львов проспал свое украиноязычие": писательница сделала громкое заявление

Лариса Ницой заявила, что Львов «потерял украиноязычность» — писательница резко раскритиковала ситуацию в городе.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Львов

Львов / © Pixabay

Известная украинская писательница Лариса Ницой резко высказалась о языковой ситуации во Львове, заявив, что город «уже потерял статус украиноязычного».

Свое мнение она озвучила для Говорящего большого Львова.

«Ну Львов, извините, Львов, к сожалению, уже потерял статус украиноязычного города. Вы уже не украиноязычный город, извините. Луцк украиноязычное, Тернополь украиноязычное, еще, ну, кое-как. Луцк сейчас не мне, ну, кажется, самый украиноязычный из всех. Львов уже нет, уже все. Львов, как и Киев», — заявила Ницой.

Писательница отмечает, что русский язык доминирует в публичном пространстве города, в том числе среди молодежи.

«Повсюду, куда не приедешь, всюду звучит москальский язык. В школу придешь, дети на москальском между собой на перерывах говорят. Львов уже проспал свое украиноязычие», — отметила Лариса Ницой.

Резонансный инцидент произошел в школе финского города Эспоо, где 11-летнюю ученицу украинского происхождения заставили исполнять песню «Калинка» во время урока музыки.

Также в Австралии школьникам отменили экзамен из-за «исторической путаницы».

