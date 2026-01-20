Львов погрузится в полумрак: будут действовать жесткие ограничения по свету

Львов / © Getty Images

Из-за критической ситуации в энергосистеме Львов вводит режим строгой экономии света. Власти города решили ограничить уличное освещение, подсветку памятников культуры и объектов бизнеса, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Экономия электроэнергии во Львове — детали об ограничениях

Чиновник сказал, что из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины 20 января во Львове будут внедрять ряд «критических решений».

«Первое решение касается уличного освещения. Это вопрос, который касается в первую очередь безопасности. Поэтому уличное освещение в городе остается, но будет несколько уменьшено количество фонарей, которые будут светить: два фонаря будут светить, один — не будет», — рассказал Москаленко.

Он уточнил, что это будет касаться всех районов Львова, кроме центра, ведь там другая система освещения.

По словам заместителя мэра, это решение согласовано с Национальной полицией и патрульными и позволит уменьшить потребление электроэнергии на уличное освещение примерно на 30%.

Кроме того, с 20 января во Львове выключают коммунальную подсветку памятников культуры и сакральных сооружений.

Рекомендации для бизнеса во Львове относительно света

Городские власти также обратились к бизнесу с рекомендацией ограничить или приглушить основное и декоративное освещение объектов.

«Мы обращаемся с просьбой и с рекомендацией, чтобы уменьшить нагрузку. Многие бизнесы уже даже сейчас функционируют на генераторах. Если, например, бизнес готов продолжать подсвечивать на генераторе, то такой вариант может оставаться. Но, опять же, мы понимаем, что достаточной мощности может не хватить, поэтому обращаемся с просьбой отнестись с пониманием, в частности, в пиковые часы с 18:00 до 22:00», — подчеркнул Москаленко.

Отключения света на объектах критической инфраструктуры

Отвечая на вопрос о предотвращении отключений электроэнергии на объектах критической инфраструктуры, он заверил, что город выполнил все необходимые процедуры.

«Мы подали все необходимые для этого документы. Сейчас ждем принятия решения государством», — добавил он.

К слову, после российской атаки 20 января «Укрэнерго» отменило плановые графики и ввело экстренные и специальные аварийные отключения света в ряде регионов для стабилизации системы. Самая критическая ситуация на Черниговщине, где обесточены 87% потребителей, а также на Киевщине, Днепропетровщине, Волыни, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине и Сумщине, где электроэнергию отключают без предупреждений.