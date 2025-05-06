"Лучше бы тебя убили": чем закончилась громкий скандал с ветераном во Львове

Львовская политехника.

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Во Львове Национальный университет "Львовская политехника" уволил работника после скандала, связанного с оскорблениями в адрес украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского.

Как сообщила прессслужба вуза, речь идет о Василии Пилипишине, прорабе отдела главного механика.

Его уволили 6 мая 2025 года. Жена Пилипишина, работавшая гардеробщицей, уже не является сотрудницей учреждения – его контракт завершился 30 апреля.

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"Администрация университета возмущена неправомерным и грубым поведением двух бывших работников. Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно по защитникам нашей страны", - заявили во Львовской политехнике.

Университет извинился перед Романом Яворским и подчеркнул, что поддержка военных и их семей остается одним из фундаментальных принципов заведения.

“Господин Роман, ваше мужество и самопожертвование заслуживают высокого уважения и благодарности”, – говорится в обращении.

Что известно о скандале

Во Львове произошел инцидент в очереди в один из банков: супруги публично оскорбили военного, который пытался воспользоваться предусмотренным законом правом обслуживания вне очереди.

Мужчина недавно вернулся с фронта и получил серьезное ранение — полную закупорку внутренней сонной артерии. Его требование пропустить без очереди вызвало агрессивную реакцию со стороны пары.

По словам свидетелей, мужчина из пары выкрикивал оскорбительные фразы типа:

"Лучше бы м*скали тебя убили! Руки-ноги есть - какой ты ветеран? Твое место на Кульпарковской!" (Речь идет о львовской психиатрической больнице).

Работница банка вывела агрессивную пару во двор, но конфликт продолжился. Находившаяся рядом женщина плюнула на военного и кричала на него, выдвигая обратные обвинения.

Ранее мы рассказывали о скандале с представителем КМВА, который пригрозил журналисту из-за расследования коррупции.