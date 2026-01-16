- Дата публикации
"Лапландия" во львовском дворе: родители с детьми построили ледяную иглу (фото)
Львовяне нашли креативный способ развлечь детей во время морозов.
В одном из дворов Львова обычная зимняя прогулка превратилась в художественный проект. Родители вместе с малышами собственноручно создали много цветных ледяных кирпичей, чтобы возвести настоящее арктическое жилье прямо посреди двора.
Об этом сообщает местный паблик «То є Львів».
Ледяную иглу в своем дворе возвели жители жилого комплекса «Гринвиль» на улице Княгини Ольги.
Родители вместе с детьми изготавливали разноцветные ледяные блоки: в воду добавляли краску, разливали ее в одноразовые емкости и оставляли замерзать на ночь. Из готовых ледяных элементов во дворе впоследствии появилось настоящее зимнее жилье.
Напомним, из-за ночного мороза после оттепели Львов 16 января сковала сильная гололедица, а на крышах образовались опасные сосульки. Мэр Андрей Садовый предупредил о рисках для здоровья, призвал жителей к максимальной осторожности и взаимопомощи. Коммунальщики в усиленном режиме расчищают тротуары и сбивают ледяные навесы, пытаясь оперативно ликвидировать последствия непогоды.