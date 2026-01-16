"Лапландия" во львовском дворе: родители с детьми построили ледяную иглу (фото)

Цветная иглу изо льда во Львове / © соцмережі

В одном из дворов Львова обычная зимняя прогулка превратилась в художественный проект. Родители вместе с малышами собственноручно создали много цветных ледяных кирпичей, чтобы возвести настоящее арктическое жилье прямо посреди двора.

Об этом сообщает местный паблик «То є Львів».

Ледяную иглу в своем дворе возвели жители жилого комплекса «Гринвиль» на улице Княгини Ольги.

Родители вместе с детьми изготавливали разноцветные ледяные блоки: в воду добавляли краску, разливали ее в одноразовые емкости и оставляли замерзать на ночь. Из готовых ледяных элементов во дворе впоследствии появилось настоящее зимнее жилье.

