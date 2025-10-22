- Дата публикации
Когда включат отопление во Львовской области: глава ОВА назвал дату
Отопительный сезон для населения Львовщины планируется начать 1 ноября.
На Львовщине определились с датой начала отопительного сезона 2025/2026 для населения. Подачу тепла начнут 1 ноября.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Мы полностью готовы к началу отопительного сезона. К сожалению, огромный ущерб нам нанесли удары России несколько недель назад. Поэтому мы вынуждены начать отопительный сезон для населения с 1 ноября", - сообщил глава ОВА.
Тепло уже начали получать больницы, школы и детские сады региона.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пока не планируют начинать отопительный сезон. Хотя технически столица к этому готова, власти решили подождать из-за теплой погоды и необходимости экономии газа.
Также напомним, что специалисты дали советы по полезной технике, которая поможет создать комфорт в доме без затрат лишней энергии.