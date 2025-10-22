Когда включат отопление во Львовской области: глава ОВА назвал дату

Отопление / © unsplash.com

На Львовщине определились с датой начала отопительного сезона 2025/2026 для населения. Подачу тепла начнут 1 ноября.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Мы полностью готовы к началу отопительного сезона. К сожалению, огромный ущерб нам нанесли удары России несколько недель назад. Поэтому мы вынуждены начать отопительный сезон для населения с 1 ноября", - сообщил глава ОВА.

Тепло уже начали получать больницы, школы и детские сады региона.

