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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Из жизни ушел диссидент и политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец: что о нем известно

Игорь Калинец был почетным гражданином Львова, писателем и диссидентом.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Игорь Калинец. Фото: Дзвинка Калинец-Мамчур

Игорь Калинец. Фото: Дзвинка Калинец-Мамчур

На 86-м году жизни умер Игорь Калинец — поэт, диссидент, политзаключенный советских лагерей и почетный гражданин Львова.

О смерти Игоря Калинца сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит», — отметил Садовый.

Рожденный в Ходорове в 1939 году, Калинец отдал жизнь борьбе за украинскую культуру и свободу. За участие в диссидентском движении он провел девять лет в лагерях и ссылке, где вместе с ним были Стус, Светличный, Горбаль. После освобождения — организовывал акции памяти, издавал «Євшан-зілля», работал в библиотеке Стефаника.

Он — почетный доктор Львовского университета, лауреат Шевченковской премии, автор сборника «Тринадцать аналогий» и многих стихов для детей. В 2019 году Львов наградил его «Золотым Гербом города».

Напомним, 26 июня умер бывший городской голова Одессы Руслан Боделан. Ему было 83 года.

Сообщалось также о смерти народного депутата I, V и VI созывов, общественного деятеля и ученого Юрия Гнаткевича. Ему было 86 лет.

Ранее мы сообщали, что на фронте 15 июня погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Об этом сообщила его жена — Екатерина Мотрич.

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Дата публикации
Количество просмотров
404
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