Из жизни ушел диссидент и политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец: что о нем известно

Игорь Калинец. Фото: Дзвинка Калинец-Мамчур

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На 86-м году жизни умер Игорь Калинец — поэт, диссидент, политзаключенный советских лагерей и почетный гражданин Львова.

О смерти Игоря Калинца сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит», — отметил Садовый.

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Рожденный в Ходорове в 1939 году, Калинец отдал жизнь борьбе за украинскую культуру и свободу. За участие в диссидентском движении он провел девять лет в лагерях и ссылке, где вместе с ним были Стус, Светличный, Горбаль. После освобождения — организовывал акции памяти, издавал «Євшан-зілля», работал в библиотеке Стефаника.

Он — почетный доктор Львовского университета, лауреат Шевченковской премии, автор сборника «Тринадцать аналогий» и многих стихов для детей. В 2019 году Львов наградил его «Золотым Гербом города».

Напомним, 26 июня умер бывший городской голова Одессы Руслан Боделан. Ему было 83 года.

Сообщалось также о смерти народного депутата I, V и VI созывов, общественного деятеля и ученого Юрия Гнаткевича. Ему было 86 лет.

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Ранее мы сообщали, что на фронте 15 июня погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Об этом сообщила его жена — Екатерина Мотрич.