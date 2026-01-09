Из-за непогоды власти Львовщины сделали важное заявление: что известно

Львов. / © pixabay.com

На фоне ухудшения погодных условий во Львовской области советуют перевести предприятия, учреждения и организации на дистанционный режим работы.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

«Исключение — объекты критической инфраструктуры и те, где дистанционная работа невозможна во время военного положения», — подчеркнул чиновник.

В детсадах, школах, колледжах и высших учебных заведениях Львовщины также рекомендуют временно прекратить очное обучение и перейти либо на дистанционное обучение, либо продлить зимние каникулы по меньшей мере до 19 января.

Козицкий отметил, что решение органы местного самоуправления принимают с учетом ситуации в каждой общине.

«Все мероприятия носят временный характер и будут действовать только на период сложных погодных условий», — добавил Козицкий.

Продление каникул во Львове

В горсовете Львова сообщили, что в областном центре продлили зимние каникулы. Школам рекомендовано не возобновлять обучение еще три дня — с 12 по 14 января включительно.

Тем временем детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Для заведений внешкольного образования и художественных школ изменений нет.

«Дистанционное обучение в этот период решили не внедрять», — подчеркнул мэр Андрей Садовый.

Как сообщалось, в Киеве после массированной атаки РФ в ночь на 9 января сложилась сложная ситуация. В городе отмечаются перебои с теплом и водой. Мэр столицы Виталий Кличко призвал людей выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Отметим, что ночью россияне целенаправленно атаковали котельные столицы. В отдельных районах Киева произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.