Из-за атаки на Львовскую область повреждены два объекта энергетики
Львовщина подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке 30 октября.
Во Львовской области из-за российской комбинированной атаки в ночь на 30 октября были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который состоялся в ночь на 30 октября, на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении главы ОВА.
Из-за последствий атаки на Львовщине, как и во всей Украине, пришлось ввести графики почасовых отключений света.
Напомним, в ночь на 30 октября Россия снова осуществила массированный обстрел территории Украины, применив ракеты и дроны-камикадзе. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что была атакована энергетическая инфраструктура страны.
Из-за атаки во всех регионах Украины были введены почасовые графики отключения света и ограничения мощности, однако впоследствии их отменили.
Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных регионах Украины — это уже третий раз за октябрь. Было серьезно повреждено оборудование.