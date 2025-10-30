Из-за атаки на Львовскую область повреждены два объекта энергетики

Атака на энергообъект / Иллюстративное фото / © Associated Press

Во Львовской области из-за российской комбинированной атаки в ночь на 30 октября были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«В результате комбинированного воздушно-ракетного удара, который состоялся в ночь на 30 октября, на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении главы ОВА.

Из-за последствий атаки на Львовщине, как и во всей Украине, пришлось ввести графики почасовых отключений света.

Напомним, в ночь на 30 октября Россия снова осуществила массированный обстрел территории Украины, применив ракеты и дроны-камикадзе. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что была атакована энергетическая инфраструктура страны.

Из-за атаки во всех регионах Украины были введены почасовые графики отключения света и ограничения мощности, однако впоследствии их отменили.

Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных регионах Украины — это уже третий раз за октябрь. Было серьезно повреждено оборудование.