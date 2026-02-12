ТСН в социальных сетях

Игроман из Львова наводил российские ракеты на Силы обороны: подробности от СБУ

Парень пытался установить локации воинских частей и других режимных объектов, которые могли стать потенциальными целями для атак.

Ирина Лабьяк
СБУ разоблачила во Львове информатора россиян

СБУ разоблачила во Львове информатора россиян / © СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила во Львове информатора, который шпионил за объектами Сил обороны. 21-летний молодой человек из-за игровой зависимости и долгов согласился сотрудничать с врагом за деньги.

Об этом сообщили в СБУ.

Во Львове контрразведка СБУ разоблачила и задержала информатора, который передавал врагу сведения о расположении подразделений Сил обороны для подготовки ракетных ударов.

Как установило следствие, фигурантом оказался 21-летний местный житель. Из-за игровой зависимости он искал в Telegram возможности быстрого заработка, чтобы погасить долги, накопленные из-за азартных игр.

Именно в мессенджере на парня вышел российский куратор и предложил сотрудничество за деньги.

Что натворил игроман?

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства. По данным следствия, он обходил Львов и прилегающие территории, используя мобильное приложение для фиксации координат мест дислокации украинских военных.

Кроме того, парень пытался установить локации воинских частей и других режимных объектов, которые могли стать потенциальными целями для атак.

Собранную информацию фигурант хранил в своем смартфоне — в виде фотографий зданий вместе с их геолокационными данными.

Следователи сообщили пособнику врага о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения. Сейчас львовянин находится под стражей без права на залог и ему грозит до 12 лет заключения.

К слову, уроженец Кременчуга получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за подготовку терактов на Львовщине. В мае 2025 года российские спецслужбы завербовали его через Telegram, пообещав 1000 долл. для погашения кредитов. Мужчину задержала СБУ. Суд признал его виновным в госизмене и незаконном обращении со взрывчаткой.

