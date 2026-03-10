- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
Хранили кокаин в книжке Леси Украинки: во Львове накрыли наркокартель с товаром на 2 млн грн
Заказы принимали в Telegram, а доставляли обычными такси.
Во Львове стражи порядка ликвидировали канал сбыта наркотических веществ. Два сожителя организовали незаконный бизнес, продавая кокаин и экстази, а для конспирации использовали книги украинских классиков.
Об этом сообщает прокуратура Львовской области.
По данным следствия, организаторами наркобизнеса оказались 28-летний мужчина и его 32-летняя сожительница. В марте этого года они наладили поставку оптовых партий наркотиков. Процесс фасовки проходил в арендованной квартире, расположенной прямо в центре Львова.
Поиск клиентов и договоренности о розничной продаже осуществлялись через специально созданные каналы в мессенджере Telegram. Чтобы не привлекать внимание правоохранителей, дилеры разработали бесконтактную систему доставки: пакеты с замаскированным наркотиком планировали отправлять по почте или передавали покупателям с помощью услуг «курьерской доставки» на обычных такси по городу.
Деятельность была приостановлена в центре Львова. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины именно при попытке прислать очередной «заказ».
Во время осмотра у фигуранта изъяли 4 свертка с готовым к отправке кокаином. Находчивость дилера поразила следователей: для маскировки зип-пакет с запрещенным веществом был тщательно спрятан в книге о Лесе Украинке.
После задержания курьера полиция произвела обыск по месту жительства пары. Масштабы находки подтвердили, что дилеры работали с большими объемами.
В квартире было обнаружено и изъято:
122 расфасованных зип-пакета с кокаином общим весом около 200 граммов;
53 зип-пакета с веществом, похожим на экстазе, весом примерно 100 граммов;
электронные весы, средства для фасовки, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.
По ценам черного рынка общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около 2 миллионов гривен.
Сожителям уже сообщено о подозрениях в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Следственные действия продолжаются. Правоохранители назначили ряд экспертиз и устанавливают каналы поставки наркотиков, а также других лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме.
Напомним, в одной из квартир Печерского района Киева обнаружено тело 17-летнего парня. По результатам экспертизы подросток умер от отравления метадоном на фоне токсического действия алкоголя и димедрола.
Следствие установило, что накануне трагедии юноша приобрел наркотики у своего 20-летнего знакомого. После этого они вместе употребляли запрещенные вещества, а затем продавец принес еще одну дозу метадона и сильнодействующие лекарства.
По данным правоохранителей, подозреваемый является участником программы заместительной поддерживающей терапии, откуда и получал метадон. В настоящее время ему доложено о подозрении в незаконном сбыте наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов, продолжается досудебное расследование.