"Харьковский язык": во Львове разразился языковой скандал (видео)

Во Львове произошел языковой конфликт / © pixabay.com

Во Львове произошел конфликт между местной жительницей и парой, которая разговаривала на русском языке в общественном месте.

Об этом пишут и распространяют видео местные паблики, в частности Телеграмм-канал «Львович».

Инцидент произошел в Шевченковской роще. Как сообщил источник, группа отдыхающих разговаривала на русском. Местная женщина сделала им замечание, после чего между сторонами возник спор.

Языковой скандал во Львове попал на видео

По словам очевидцев, пара приехала во Львов из Харькова. На видео можно увидеть и услышать, как львовянка обращается к мужчинам и женщинам, подчеркивая, что они сбежали из Харькова от русских обстрелов, но продолжают пользоваться русским языком. В ответ мужчина заявил, что говорит не на русском, а на «харьковском языке», и употребил обидные слова и ненормативную лексику в адрес собеседницы.

По сообщению женщина вызвала полицию. Правоохранители провели с участниками конфликта беседу, записали их данные и пообещали составить протокол.

Раньше речь шла о том, законно ли слушать русскую музыку в машине. По словам адвоката, в Украине действует запрет на русскоязычный контент в общественной среде.