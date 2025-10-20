Граница исчезла, но название осталось: на Львовщине и Ровенщине две соседние села называют Мытница

Две Мытници вдали от современной границы — история сел, разделенных империями / © Суспільне

На границе Львовской и Ровенской областей есть два села с одинаковым названием — Мытница. Их разделяют всего несколько сотен метров, однако раньше, до Первой мировой войны, населенные пункты были в разных государствах — Российской и Австро-Венгерской империях, и между ними проходила граница.

Об этом пишет «Суспильне Львов».

В народе села так и называют — Австрийская Мытница и Русская Мытница. Именно здесь была таможня между Австро-Венгрией и Российской империями.

Украинские земли по состоянию на 1913 год / © Фото из открытых источников

«Если говорить об истории Таможни, то село, одно и другое, наверное, очень древние. Это как раз период формирования здесь Австро-Русской границы, которая пролегла здесь у нашего села Мытница в 1772 году», — говорит Василий Стрельчук, директор Бродовского историко-краеведческого музея.

Жительница села Мытница Львовской области Мария Мельник говорит, что об истории этого края ей рассказывала мама.

«Когда-то моя мама рассказывала такое: за немножко, там есть граница. И там три села вместе: Новая Мытница, русская Мытница и наша. Когда была война австрийская, нашу Мытницю называли австрийская, потому что здесь австрияки стояли. А там стояли русские войска. Ну как-то к тому времени так оно было, понимаете?» — рассказывает Мария.

Село Мытница во Львовской области насчитывает около 60 человек и 23 жилых дома. В Мытнице в Ровенской области несколько больше — примерно 70 дворов, и где-то до 180 человек.

