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Город на западе Украины остался без света из-за атаки РФ: воду будут подавать по графику
Российская атака оставила почти 30 тысяч человек без света на Львовщине.
Российская атака 20 октября повредила объект «Укрэнерго» во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.
Об этом «Суспільному» сообщил глава Новояворовской территориальной громады Владимир Мацелюх.
Новояворовск без света после атаки РФ — что известно
По его словам, Новояворовск и близлежащие села, обслуживаемые «Укрэнерго», полностью обесточены. В то же время часть громады остается со светом, поскольку ее питают другие поставщики.
«Больше всего людей — это около 30 тысяч сейчас без света в Новояворовске», — уточнил Владимир Мацелюх.
По его словам, кроме отсутствия электроэнергии, в Новояворовске полностью остановилось централизованное водоснабжение.
Также он добавил, что местные объекты уже перевели на резервные источники питания, что позволит подавать воду жителям по почасовому графику.
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Напомним, 20 октября во Львове во время воздушной тревоги желтого уровня произошли взрывы. Очередную воздушную тревогу во Львове объявили в 10.46.
Она длилась около полутора часов. Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БпЛА курсом на город.
Также во Львовской области поздно вечером 19 октября российский беспилотник дважды атаковал энергетический объект.