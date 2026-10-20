Город на западе Украины остался без света из-за атаки РФ: воду будут подавать по графику

Отключение света / © Associated Press

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Российская атака 20 октября повредила объект «Укрэнерго» во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.

Об этом «Суспільному» сообщил глава Новояворовской территориальной громады Владимир Мацелюх.

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Новояворовск без света после атаки РФ — что известно

По его словам, Новояворовск и близлежащие села, обслуживаемые «Укрэнерго», полностью обесточены. В то же время часть громады остается со светом, поскольку ее питают другие поставщики.

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«Больше всего людей — это около 30 тысяч сейчас без света в Новояворовске», — уточнил Владимир Мацелюх.

По его словам, кроме отсутствия электроэнергии, в Новояворовске полностью остановилось централизованное водоснабжение.

Также он добавил, что местные объекты уже перевели на резервные источники питания, что позволит подавать воду жителям по почасовому графику.

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Напомним, 20 октября во Львове во время воздушной тревоги желтого уровня произошли взрывы. Очередную воздушную тревогу во Львове объявили в 10.46.

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Она длилась около полутора часов. Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БпЛА курсом на город.

Также во Львовской области поздно вечером 19 октября российский беспилотник дважды атаковал энергетический объект.

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