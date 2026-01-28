Город до сих пор в дыму: что происходит в Бродах после вчерашнего «прилета»

Атака на Броды. / © Управление ГСЧС во Львовской области

В Бродах Львовской области до сих пор наблюдается задымленность после атаки беспилотника по объекту инфраструктуры утром 27 января.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Сегодня утром в городе зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода, которое не несет угрозы здоровью жителей.

«Для большинства людей — никаких ограничений. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы рекомендуют временно ограничить длительные прогулки. Выходя на улицу, надевайте маску», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, местным жителям советуют пока воздержаться от проветривания помещений,

Атака на Броды

Утром 27 января РФ ударила по Львовской области. Россияне ударили БПЛА по объекту инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что был атакован объект «Нафтогаза» во Львовской области. Вероятно, нефтепровод «Дружба».

Из-за «прилета» в Бродах возникли задымление и резкий запах. Специалисты производили замеры состояния воздуха. Было обнаружено превышение уровня оксида углерода в воздухе. Радиационный фон — в пределах нормы.

Кроме того, в городе 27 января было отменено обучение в школах. Дистанционка также запланирована и на 28 января. Детские садики продолжили работу, но при условии плотно закрытых окон и дверей.