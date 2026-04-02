Голый иностранец во Львове пытался совершить самоубийство — полиция
Американца, который, вероятно, имеет проблемы с ментальным здоровьем, госпитализировали в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Голый иностранец, которого в четверг, 2 апреля, видели прохожие в окне дома на улице Театральной во Львове, пытался совершить самоубийство. Им оказался 46-летний американец, который приехал в Украину как волонтер.
Об этом сообщили в полиции Львовской области в комментарии «УП».
В полиции не подтвердили информацию о повреждении припаркованного под окном транспорта в результате действий американца, который выбрасывал из окна вещи и предметы быта. По крайней мере, с такими заявлениями в милицию никто не обращался.
На место происшествия прибыли патрульные, работники ГСЧС и медики, которые спасли иностранца от попытки суицида. Его госпитализировали в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
Вероятно, мужчина имеет проблемы с ментальным здоровьем.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, который сидел на подоконнике дома на улице Театральной во Львове, был полностью обнаженным. По словам очевидцев, он демонстрировал запрещенные жесты, требовал пива и «травы».