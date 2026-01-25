Гибель Ореста Саламахи в ДТП на Львовщине: ДБР открывает уголовное производство — детали

ДБР выясняет обстоятельства аварии, в которой погиб депутат Орест Саламаха / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований выясняет все детали дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло вечером 25 января в селе Сокольники Львовской области. Как стало известно ранее, речь идет о гибели народного депутата партии «Слуга народа» Ореста Саламахи.

Государственное бюро расследований подтвердило, что, по имеющейся информации, в результате столкновения погиб народный депутат Украины, представлявший партию «Слуга народа».

Предварительно установлено, что около 18.15 25 января квадроцикл, за рулем которого находился парламентарий, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом. Пассажиры общественного транспорта, по предварительным данным, не пострадали.

В результате аварии депутат получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти жизнь мужчине не удалось — он скончался в больнице.

«В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице», — говорится в сообщении ДБР.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований и открытие уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Следователи ДБР проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и собирают доказательства. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, а впоследствии председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Сокольниках Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб народный депутат Орест Саламаха.