Где провести зимние выходные на Львовщине: самые интересные замки

Замок

Реклама

Зимняя пора делает замки Львовщины еще более привлекательными для туристов, а снежные дни добавляют им особый колорит. Дворцы и крепости региона, среди которых Подгорецкий, Олесский и Жолковский замки, становятся популярными локациями для путешествий и фотосессий.

Об этом сообщает "Викимандры«.

Подгорецкий замок расположен в селе Подгорцы Золочевского района в 80 км от Львова и входит в состав Львовской национальной галереи искусств как музей-заповедник. Это дворцово-оборонный комплекс XVII века с бастионами, террасным парком и костелом святого Иосифа. Как отмечают «Фотографии Старого Львова», его часто сравнивают с Версалем из-за величественной архитектуры и атмосферы, а также из-за легенды о Белой даме — призраке, блуждающем по коридорам замка.

Реклама

Олесский замок, расположенный в поселке Олеско в 70 км от Львова, известен с XIII века. Он также является музеем-заповедником и хранит коллекции живописи, скульптуры и икон. В зимний период территория замка и внутренние экспозиции работают по сокращенному графику, однако снега и туманы вокруг замковой горы делают прогулки особенно атмосферными. Как отмечают в музее, «небольшие залы с экспозициями позволят с пользой и интересом переждать холод внутри».

Жолковский замок, расположенный в центре Жолквы, формирует вместе с рыночной площадью часть историко-архитектурного заповедника города. После длительной реставрации в замке открыто 11 залов площадью около 700 кв. м, где представлено до 200 экспонатов, включая портреты, иконы и декоративное искусство. В зимний период замок работает и является удобной локацией для дневного посещения из Львова, ведь находится всего в 25 км от города. В то же время можно совместить осмотр замка с прогулкой по старой Жолкве.

Кроме классических замков, туристам стоит посетить Государственный историко-культурный заповедник «Тустань» вблизи села Урич — это скальный массив с реконструкциями деревянной крепости, виртуальными моделями и зимними маршрутами. Популярностью пользуется и Национальный природный парк «Сколевские Бескиды», где туристы могут наслаждаться маркированными пешими маршрутами и катанием на небольших локальных горнолыжных трассах.

Напомним, ранее мы писали о том, главную рождественскую елку Львовауже транспортируют в город, и установят ее сегодня на площади перед Оперным театром.