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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Время на прочтение
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Дожди заливают Львов: под водой — машины, подтопило дома (фото, видео)

Львов страдает от сильных дождей, что привело к подтоплению нескольких улиц и выходу из берегов реки Зубра.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ливень во Львове

Ливень во Львове / © Львівська міська рада

Во Львове с вечера 9 июля и утром 10 июля — сильные дожди. Из-за ливня подтопило несколько улиц. Река Зубра под городом вышла из берегов.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Из-за сильных дождей река Зубра вблизи Львова вышла из берегов и сейчас там невозможен проезд транспорта.

В ближнем селе Сокольники ливень подтопил автостоянки вблизи жилого комплекса «Континент».

В самом Львове есть подтопления на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

«На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно», — отметили в городском совете.

По прогнозам, дождь 10 июля продлится целый день.

В Сети опубликованы фото и видео с подтоплениями: залиты дороги, под воду ушли автомобили.

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове / © Львівська міська рада

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Затопление из-за ливней во Львове и области / © "Варта 1"

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных дождях в западных областях Украины 10 июля. Ожидаются также грозы, а дневная температура воздуха упадет до +15…+19 градусов.

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