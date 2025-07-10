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Дожди заливают Львов: под водой — машины, подтопило дома (фото, видео)
Львов страдает от сильных дождей, что привело к подтоплению нескольких улиц и выходу из берегов реки Зубра.
Во Львове с вечера 9 июля и утром 10 июля — сильные дожди. Из-за ливня подтопило несколько улиц. Река Зубра под городом вышла из берегов.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Из-за сильных дождей река Зубра вблизи Львова вышла из берегов и сейчас там невозможен проезд транспорта.
В ближнем селе Сокольники ливень подтопил автостоянки вблизи жилого комплекса «Континент».
В самом Львове есть подтопления на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.
«На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно», — отметили в городском совете.
По прогнозам, дождь 10 июля продлится целый день.
В Сети опубликованы фото и видео с подтоплениями: залиты дороги, под воду ушли автомобили.
Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных дождях в западных областях Украины 10 июля. Ожидаются также грозы, а дневная температура воздуха упадет до +15…+19 градусов.