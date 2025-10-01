Доцент университета во Львове украла карточку и устроила себе шопинг: как ее наказали

Женщина с банковской карточкой / Иллюстративное фото / © Pexels

Доцент кафедры биохимии и гигиены Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского предстала перед судом за кражу банковской карты. Женщина в течение четырех дней рассчиталась чужими деньгами за различные покупки, потратив 32 058 грн.

Об этом пишет Lviv Media со ссылкой на приговор Железнодорожного районного суда от 23 сентября.

По материалам дела, в марте на ул. Городоцкой во Львове доцентка похитила карточку банка «ПУМБ» и несколько дней подряд рассчитывалась ею через PayPass. Женщина тратила чужие деньги в секондхендах, продуктовых магазинах, аптеках и кафе.

Среди мест, где она успела использовать краденую карточку, были продуктовые магазины «Галя Балувана», «Сильпо», «Близенько», магазин Roshen, аптеки и секондхенды.

В приговоре указано, что на суде обвиняемая полностью признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. Она также подтвердила, что в полном объеме возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Суд, учитывая, что обвиняемая компенсировала расходы и воспитывает несовершеннолетнего сына, назначил ей один год условного срока.

К слову, ранее в Киеве правоохранители задержали 22-летнюю девушку по подозрению в краже на свидании. Во время первой встречи с 33-летним знакомым, после совместного употребления алкоголя, девушка украла из его сумки почти 50 тыс. долл.