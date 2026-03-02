- Дата публикации
Директор юркомпании обнажил свой половой орган в пиццерии на Львовщине: чем все закончилось
Суд вынес приговор директору киевской юрфирмы, который устроил дебош и публично обнажился в пиццерии Нового Роздола. Детали инцидента и решение суда.
Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор по делу о хулиганстве. Обвиняемый — директор киевской юридической фирмы, уроженец Нового Роздола — признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось исключительным цинизмом.
Об этом говорится в приговоре суда.
Директор юрфирмы устроил дебош в пиццерии
Инцидент произошел 7 декабря 2025 года около 21:30 в ресторане «Нью-Йорк Стрит Пицца». Согласно материалам дела:
Находясь навеселе, мужчина ложился на диваны, передвигал инвентарь и провоцировал конфликты. Из-за этого администрация закрыла ресторан на 10 минут раньше графика.
Оказавшись под закрытыми дверями, мужчина потребовал вернуть ему очки, угрожал вызвать СБУ и разбить витрину.
Во время словесной перепалки с посетительницей, которая сделала ему замечание, обвиняемый публично обнажил половые органы и озвучил в адрес женщины требования сексуального характера.
Женщина не растерялась, оттолкнула хулигана и нанесла ему удар ногой, после чего на место прибыла полиция.
Позиция обвиняемого
Директор юрфирмы свою вину в уголовном правонарушении не признал. Он просил переквалифицировать дело на административное (мелкое хулиганство), мотивируя это тем, что:
Конфликт был бытовым и внезапным.
Он просто хотел забрать свои вещи.
Обнажение было «короткой эмоциональной реакцией» на провокацию женщины.
Потерпевшая сама нанесла ему телесные повреждения, из-за чего он только защищался.
Потерпевшая рассказала свою версию
Потерпевшая рассказала, что мужчина пришел в заведение и начал ругаться. Она сделала ему замечание.
«Обвиняемый сказал, что сейчас она что-то увидит, снял штаны и нижнее белье и показал половой орган. При этом он употреблял нецензурную лексику, и в грубой форме угрожал вступить с ней в половой акт. Описанные действия она воспринимала как угрозу. Когда обвиняемый начал подходить ближе потерпевшая оттолкнула его и нанесла удар, потому что боялась его. Из-за поведения работники заведения вызвали охрану. В дальнейшем, приехала полиция», — говорится в показаниях.
Почему суд избрал уголовное наказание?
Суд отверг доводы об «админке», подчеркнув разницу между мелким и уголовным хулиганством:
Исключительный цинизм: Публичное обнажение в людном месте (рядом с детской площадкой) является грубым пренебрежением к нормам морали.
Грубое нарушение порядка: Действия обвиняемого привели к срыву работы заведения и напугали прохожих.
Состояние опьянения: Суд признал это обстоятельством, отягчающим наказание.
Какое наказание назначил суд?
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины.
Наказание:
Штраф в размере 34 000 гривен (2000 необлагаемых минимумов).
Видеозаписи с камер наблюдения и телефонов свидетелей, которые зафиксировали «шоу» юриста, оставлены в материалах дела как вещественные доказательства.
«Действия обвиняемого заключались в инициативном поведении и происходили в людном месте и сопровождались публичным обнажением полового органа… что свидетельствует об исключительном цинизме», — говорится в приговоре.
Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.