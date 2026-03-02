Директор юркомпании обнажил свой половой орган в пиццерии на Львовщине: чем все закончилось

Мужчина устроил дебош в пиццерии / © pixabay.com

Реклама

Николаевский районный суд Львовской области вынес приговор по делу о хулиганстве. Обвиняемый — директор киевской юридической фирмы, уроженец Нового Роздола — признан виновным в грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось исключительным цинизмом.

Об этом говорится в приговоре суда.

Директор юрфирмы устроил дебош в пиццерии

Инцидент произошел 7 декабря 2025 года около 21:30 в ресторане «Нью-Йорк Стрит Пицца». Согласно материалам дела:

Реклама

Находясь навеселе, мужчина ложился на диваны, передвигал инвентарь и провоцировал конфликты. Из-за этого администрация закрыла ресторан на 10 минут раньше графика.

Оказавшись под закрытыми дверями, мужчина потребовал вернуть ему очки, угрожал вызвать СБУ и разбить витрину.

Во время словесной перепалки с посетительницей, которая сделала ему замечание, обвиняемый публично обнажил половые органы и озвучил в адрес женщины требования сексуального характера.

Женщина не растерялась, оттолкнула хулигана и нанесла ему удар ногой, после чего на место прибыла полиция.

Материалы дела / © Единый государственный реестр судебных решений

Позиция обвиняемого

Директор юрфирмы свою вину в уголовном правонарушении не признал. Он просил переквалифицировать дело на административное (мелкое хулиганство), мотивируя это тем, что:

Конфликт был бытовым и внезапным.

Он просто хотел забрать свои вещи.

Обнажение было «короткой эмоциональной реакцией» на провокацию женщины.

Потерпевшая сама нанесла ему телесные повреждения, из-за чего он только защищался.

Потерпевшая рассказала свою версию

Потерпевшая рассказала, что мужчина пришел в заведение и начал ругаться. Она сделала ему замечание.

«Обвиняемый сказал, что сейчас она что-то увидит, снял штаны и нижнее белье и показал половой орган. При этом он употреблял нецензурную лексику, и в грубой форме угрожал вступить с ней в половой акт. Описанные действия она воспринимала как угрозу. Когда обвиняемый начал подходить ближе потерпевшая оттолкнула его и нанесла удар, потому что боялась его. Из-за поведения работники заведения вызвали охрану. В дальнейшем, приехала полиция», — говорится в показаниях.

Почему суд избрал уголовное наказание?

Суд отверг доводы об «админке», подчеркнув разницу между мелким и уголовным хулиганством:

Реклама

Исключительный цинизм: Публичное обнажение в людном месте (рядом с детской площадкой) является грубым пренебрежением к нормам морали.

Грубое нарушение порядка: Действия обвиняемого привели к срыву работы заведения и напугали прохожих.

Состояние опьянения: Суд признал это обстоятельством, отягчающим наказание.

Какое наказание назначил суд?

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

Наказание:

Штраф в размере 34 000 гривен (2000 необлагаемых минимумов).

Видеозаписи с камер наблюдения и телефонов свидетелей, которые зафиксировали «шоу» юриста, оставлены в материалах дела как вещественные доказательства.

«Действия обвиняемого заключались в инициативном поведении и происходили в людном месте и сопровождались публичным обнажением полового органа… что свидетельствует об исключительном цинизме», — говорится в приговоре.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.